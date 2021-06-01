شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات فى القلعة البيضاء بعد إنجاز «السلة» الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كرة السلة بنادى الزمالك إنجازاً بعد تتويجه بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدورى، فى النسخة التى احتضنتها رواندا فى مايو الجارى، وأقيمت للمرة الأولى تحت إشراف «إن بى إيه». وتفوق الزمالك فى المباراة النهائية على حساب اتحاد المنستيرى التونسى، عصر الأحد، بنتيجة 76/63، وعانق اللقب للمرة الثانية عبر تاريخه بعد إنجاز عام 1992 بالقاهرة.

ومن جانبه، عبّر حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن فخره واعتزازه بتتويج فريق كرة السلة باللقب الإفريقى، مشدداً على أن الفريق كان أداؤه مشرفاً للغاية واستطاع تدوين تاريخ من ذهب لكرة السلة المصرية والعربية.

وتابع لبيب: «فريق كرة السلة أثبت أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ومديرا فنيا كفئا، وأبارك لكل الجماهير التى تنتمى للزمالك وبإذن الله سنحافظ على كيان النادى دائما».

وشدد على أن اللجنة لا تنسب الإنجاز لنفسها، بل الإنجاز لنادى الزمالك، لأن الزمالك أكبر من كل الأشخاص، ودورنا كان معنويا للاعبين منذ تولينا المهمة واستكمال عمل من سبقنا.

وتنوى لجنة الزمالك إجراء احتفالية كبرى داخل مقر النادى لفريق السلة بعد تحقيقه اللقب الإفريقى ورصد مكافآت ضخمة للاعبين والجهاز الفنى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش ومساعديه ياسر عبدالوهاب وسمير جودة.

وضمت لوحة الشرف التى حصدت الذهب كلا من أنس أسامة ومصطفى المكاوى «كيجو» وعمر هشام ومهاب ياسر ومصطفى مشعل ووالتر هودج، الذى حصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة وأحمد ياسر «مودى» ومولكو سليمان دياباتيه ومايكل فاكوادى وتشينملو إيلونو وهيثم السحرتى وإسلام سالم وأحمد حاتم.