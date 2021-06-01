شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمدد التعاقد مع حسن على والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو نادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، فى تمديد التعاقد مع حسن على، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى المصرى نجحوا فى تمديد التعاقد مع حسن على، لمدة خمس سنوات، بداية من الموسم المقبل،

وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى، خاصة أنه من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى فى تشكيل الفريق، فى ظل إجادته اللعب فى أكثر من مركز. وعقد محمد الخولى، نائب رئيس النادى البورسعيددى، رئيس لجنة التعاقدات، جلسة مع اللاعب، قبل مباراة وادى دجلة فى مسابقة الدورى، وحصل على توقيعه لمدة 5 سنوات مقبلة، مع تعديل عقده ليحصل على مليون و200 ألف جنيه فى الموسم بدلًا من 400 ألف جنيه.