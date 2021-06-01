شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب خوض الأهلى مؤجلاته لاستئناف الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السيد، عضو لجنة إدارة نادى الزمالك، أنه طلب من اتحاد الكرة عدم خوض فريقه أى مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز لحين انتهاء الأهلى من خوض جميع مؤجلاته.

وأضاف حسين السيد، فى تصريحاته عقب اجتماع الأندية فى اتحاد الكرة، مساء أمس، أنه طلب عدم خوض الزمالك أى مباراة لحين الانتهاء من المؤجلات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

ومن جهة أخرى، سادت حالة من الغضب بين جماهير نادى الزمالك بعد تعادل فريق الكرة بالنادى مع نظيره الجونة، سلبياً بدون أهداف، بملعب الأخير، مساء الأحد، بمنافسات الجولة رقم 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز موسم 2020-2021، وضياع نقطتين ثمينتين فى مشوار الفريق.

وعبّرت جماهير القلعة البيضاء عن استيائها من ضياع الفوز عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعدم استغلال فريقها النقص العددى لأصحاب الأرض بعد إشهار الحكم محمود ناجى البطاقة الحمراء فى وجه الظهير الأيمن العربى بدر مع الدقيقة 58 من عمر المواجهة.

وحمّل أنصار الزمالك مسؤولية ضياع الفوز للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، والذى كان يقود المهمة من مدرجات ملعب الجونة، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بقرار من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث مواجهة الإسماعيلى فى الكأس واعتراضه على الحكم أمين عمر، وانتقدت جماهير الزمالك أداء الفرنسى وبالأخص تبديلاته التى أثارت علامات استفهام عديدة وعبرت عن سوء إدارته للمباراة برفقة مساعده أسامة نبيه، الذى تولى المهمة من خارج الخطوط.

كما أبدت جماهير الزمالك استياءها من ضياع الفرص السهلة التى أتيحت لفريقها، خاصة فى الشوط الثانى بعد طرد العربى بدر، وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

واستطاع الجونة، بقيادة مديره الفنى الشاب رضا شحاتة، إيقاف مسلسل انتصارات الزمالك وفرض تعادل سلبى على أصحاب الرداء الأبيض فى مباراة الأحد، مكرراً سيناريو لقاء الأهلى فى الدور الأول، والذى تمكن خلاله الفريق الساحلى من خطف نقطة ثمينة أيضاً.

من جانبه، قرر كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حصول اللاعبين على راحة لمدة 5 أيام بعد التعادل مع الجونة واستغلال حالة التوقف الدولى فى إراحة اللاعبين بعد تلاحم المباريات الأخيرة.