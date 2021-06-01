شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تثير المخاوف فى الأهلى قبل مواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، على سفر الفريق إلى تونس يوم 14 يونيو المقبل لمواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع الجهاز المعاون، خلال الساعات المقبلة، لوضع البرنامج المناسب لنصف نهائى إفريقيا وعلاج أزمة الإجهاد التى ضربت الفريق بسبب ضغط اللقاءات خلال الفترة الماضية.

فيما يدرس المدير الفنى خوض الفريق مباراة ودية، خلال الأيام المقبلة، لتجربة البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات الرسمية الأخيرة لتجهيزهم وحل أزمة الغيابات التى تهدد الفريق قبل مواجهة الترجى، وذلك بعدما تلقى الجهاز الفنى ضربتين قويتين بعدما أثبتت الأشعة غياب صانع الألعاب محمد مجدى أفشة عن الملاعب فترة طويلة قد تصل إلى 15 يوما، بخلاف فترة التأهيل بعد تعرضه للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وأصبح أفشة مهددا بالغياب عن مواجهتى الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقررة يومى 18 و25 يونيو الجارى.

وبات موسيمانى مطالبا بالبحث عن بديل لأفشة وتجهيزه لقيادة الفريق فى مواجهة نصف النهائى الحاسمة، كما تلقى الفريق ضربة أخرى تمثلت فى إصابة محمد هانى، الظهير الأيمن، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية فى السوبر الإفريقى أمام نهضة بركان، وسيغيب 3 أسابيع عن الملاعب، مما يجعل أمر لحاقه بمواجهتى الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا صعبا.

وقد يلجأ موسيمانى للاستعانة بوليد سليمان لتعويض غياب أفشة، كما يفاضل بين أحمد رمضان بيكهام أو أكرم توفيق لتعويض غياب هانى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يعقد فيه محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة مع لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات التى تخص الفريق، أبرزها العروض التى وصلت لعدد من لاعبى الفريق وحسمها، خاصة أن الاتجاه الاستغناء عن 5 لاعبين على سبيل الإعارة من أجل توفير أمكان فى القائمة للصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، بجانب ملف التجديد لبيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بعد النجاحات الأخيرة للفريق على المستوى الإفريقى عقب التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال على حساب نهضة بركان، وكذلك الفوز بالسوبر الإفريقى بعد فوزه على نهضة بركان، كما يتطرق الاجتماع لتحضيرات الفريق لمواجهة الترجى وترضية نجوم الفريق الكبار بعد رفض رحيلهم، خصوصا محمد الشناوى، حارس المرمى، وديانج وأفشة.

من ناحية أخرى، أعلن محمد محمود، لاعب وسط الأهلى، تعافيه من عدوى فيروس كورونا التى تعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال محمود، عبر حسابه على «إنستجرام»، إنه خضع لمسحة طبية أخيرة جاءت نتيجتها سلبية، معلنا تعافيه من كورونا وجاهزيته لخوض تدريبات الفريق الأحمر بشكل طبيعى.

ويشارك محمد محمود فى تدريبات الأهلى، اليوم الثلاثاء، بعد عودة الفريق لاستئناف التدريبات، عقب الحصول على راحة من الجهاز الفنى. وحصل لاعبو الأهلى على راحة من الجهاز الفنى، بقيادة بيتسو موسيمانى، فى أعقاب التتويج بالسوبر الإفريقى على حساب نهضة بركان (2-0) فى العاصمة القطرية الدوحة.