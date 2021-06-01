شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجرى تعديلات جديدة على اللائحة المالية لضبط الأداء.. وترقب فى الأندية والاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس وزارة الشباب والرياضة إعادة هيكلة الإطار العام للائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية، والتى تم إصدارها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال عمل تبويب لمواد وأحكام اللائحة المالية بما يسمح بتقسيم وتوزيع أبواب وأحكام اللائحة وفقا لاختلاف طبيعية الهيئات وتنوع أهدافها وآلياتها. وذلك فى إطار من الحوكمة المالية والإدارية التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها بغرض ضبط الأداء المالى والإدارى لكافة الهيئات الرياضية فى ضوء الدراسة المتأنية والمدققة لكافة الأوضاع والمتغيرات المرتبطة بأداء مختلف الهيئات الرياضية، وخاصة ما يتعلق منها بعقد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات مجالس إدارتها، مع حرص الوزارة على وضع مزيد من الضوابط والإجراءات التى تضمن سلامة ودقة الأداء المالى والإدارى لتلك الهيئات فى ضوء استمرار النشاط فى ظل جائحة كورونا، فضلاً عن حرص الوزارة على تمتع مختلف الهيئات الرياضية بمقدرات ومميزات العمل فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مختلف قطاعات الدولة، والذى يضمن تطوير أداء مختلف الهيئات الرياضية فى ظل مناخ مناسب يساعد تلك الهيئات على الاستقرار وتحقيق مزيد من الإنجازات التى تصب فى النهاية فى صالح الرياضة المصرية.

وتسود حالة من الترقب الأندية والاتحادات انتظارا لما ستسفر عنه التعديلات الجديدة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اعتراضات من قبل اللجنة الأوليمبية وعدد من الاتحادات والأندية على بعض بنود اللائحة، ومن بينها أحقية الوزارة فى تجميد مجالس إدارة الهيئات الرياضية حال ثبوت مخالفات لحين انتهاء التحقيقات، فضلا عن عرض جدول الجمعية العمومية للهيئات على الوزارة قبل موعد انعقادها بـ15 يوما، مع أحقية الجهة الإدارية فى إلغاء بعض البنود التى تتعارض مع القانون واللوائح المنظمة.