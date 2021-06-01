شوقى غريب يعلن اليوم قائمة المنتخب الأولمبى لخوض معسكر يونيو

القاهرة - سامية سيد - يعلن شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول معسكر الفريق ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني، مع إعلان قائمة اللاعبين اليوم، عن برنامج الفريق خلال أجندة يونيو، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للجهاز الفني لمتابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل اعلان القائمة النهائية التي سيتم ارسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.

وأرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسمياً للثنائى مصطفي محمد المحترف فى جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف فى سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال شهر يونيو ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

ويخوض منتخبنا الأولمبى بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا ، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.

وتقام مباريات منتخبنا الأولمبى فى الأولمبياد على ملعبين وهما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، ويحتضن ملعب "مياجى" المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.