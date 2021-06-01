منتخب مصر لكرة الصالات يترقب اليوم قرعة بطولة كأس العالم فى ليتوانيا

التصنيف الأول: ليتوانيا، إسبانيا، البرازيل، الأرجنتين، الاتحاد الروسي لكرة القدم، البرتغال

التصنيف الثاني: إيران، باراجواي، مصر، كوستاريكا، تايلاند، جمهورية التشيك

التصنيف الثالث: جزر سليمان، اليابان، جواتيمالا، كازاخستان، صربيا، بنما

التصنيف الرابع: المغرب، فيتنام، الولايات المتحدة، أوزبكستان، أنجولا، فنزويلا