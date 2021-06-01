شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني ينافس على جائزة أفضل هدف لفريق الأرسنال موسم 2021 .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشح نادي الأرسنال الإنجليزي، هدف النجم المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، الذي سجله اللاعب المصري في شباك دوندالك الإيرلندي، يوم 10 ديسمبر من العام الماضي، للفوز بجائزة هدف الموسم للجانرز.

ونشر نادي الأرسنال عبر موقعه الرسمي هدف النني الذي سجله في شباك دوندالك الإيرلندي، يوم 10 ديسمبر الماضي، بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ورشحه ضمن أفضل 10 أهداف سجلها الجانرز. وفاز الأرسنال في تلك المواجهة بنتيجة 4-2 وسجل النني الهدف الثاني في الدقيقة 18 من تسديدة صاروخية سكنت الشباك الإيرلندية.

وتضم قائمة أفضل 10 أهداف سجلها آرسنال، «هدفي اللاعبة فيفيان ميديما أمام توتنهام وريدينج، وهدف اللاعبة كاتي مكابي ضد توتنهام، وجرانيت تشاكا أمام تشيلسي، وكيران تيرني وبوكايو ساكا ونيكولاس بيبي في مرمى وست بروميتش، بجانب مارتن أوديجارد في مرمى أولمبياكوس اليوناني، وأليكس لاكازيت في شباك شيفيلد يونايتد». وقضى النني موسما جيدا مع آرسنال، شارك خلاله في 41 مباراة وسجل 3 أهداف.