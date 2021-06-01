شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات الجماهير .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك المكلفة حاليا بإدارة البيت الأبيض، خلفا للجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز، مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تصريحه المتلفز، بإمكانية فتح حساب بنكي لتلقى تبرعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إنه من الوارد فتح حساب نبكي لجماهير الزمالك لجمع تبرعات للنادي، وخلال هذا التوقيت يتم دراسة بلورة هذا الأمر بصورة ما لم تتضح حتى الآن، وفي الوقت نفسه هذا القرار غير نهائي حتى الأن.

وكان الموقع الرسمى لنادى الزمالك كشف خلال شهر فبراير الماضي، عن حضور السيدة سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات الفارس الأبيض، إلى مقر النادى من أجل التبرع بمبلغ مالى قيمة قرطها الذهبى للمساهمة في تجديد عقد التونسى فرجانى ساسى نجم الفريق.

وقال موقع الزمالك الرسمي، «يوما بعد يوم يثبت جمهور نادى الزمالك عشقه لكيان النادى، وأنه يضرب نموذجا في الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادى في مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بحكاية عشق جديدة للنادى بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.