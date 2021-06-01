شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يطلب 2 مليون يورو لتجديد عقده.. مجلس الزمالك يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنباء كثيرة خلال الفترة المقبلة تحوم حول ملف تجديد عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة بعد نهاية عقد اللاعب التونسي بهذا الموسم الجاري، وكانت من ضمن الأقاويل والأحاديث، بأن اللاعب طالب الحصول على 2 مليون يورو لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ووضح مجلس الزمالك من خلال حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة البيت الأبيض خلال الفترة الحالية حقيقة طلب فرجاني ساسي 2 مليون يورو لتجديد عقده مع ناديه الحالي، وقال: اللاعب التونسي لم نجلس معه حتى الآن بشأن هذا الصدد، «الراجل مقلش حاجة خالص».

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن هناك تحسنا في حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد تعافيه من مزق العضلة الضامة، موضحا أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ٥ أيام.