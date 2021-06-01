شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة المحكمة الرياضية في قضية كهربا ضد نادي الزمالك .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت المحمة الرياضية جلستها أمس، لبحث ملف قضية رحيل محمود عبد المنعم كهربا من الزمالك وانتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.

وكشف إبراهيم فايق في برنامجه، كواليس الجلسة التى عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس، وقال: إن محامى الزمالك قدم دفاعا يثبت صحة ناديه في موقف كهربا، والتى أكد خلالها أن اللاعب جدد عقده مع النادي الأبيض خلال الفترة القانونية والتى تمنعه من الانتقال والتوقيع لنادي آخر.

وعلى الجانب الآخر، حاول محامى الأهلي، ابعاد القعلة الحمراء من تهمة تحريضه على رحيل كهربا من الزمالك.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الرياضة حكمها النهائي خلال فترة تتراوح ما بين 4 أو 5 أشهر على أقصى تقدير.