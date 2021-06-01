شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على كريستيانو وميسي ورياض محرز في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، تمكن من قيادة التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم خروج فريقه من دور ربع النهائي أمام ريال مدريد بنتجية 3/1 في مجموع اللقاءين، وعدم وصوله للنهائيات مثلما فعل رفيقه بالدوري الإنجليزي النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، أو الكبرين، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن مساء اليوم على موقعه الرسمي عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، الذي ظفر بلقبه فريق تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على مواطنه مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وسيطر نجوم تشيلسي على مراكز التشكيلة الأفضل في أوروبا مقابل لاعبين فقط من مانشستر سيتي، أما النجم العربي الوحيد الذي حجز مقعده بالتشكيلة فكان المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي الذي يبدو أنه استفاد من عدم تتويج مانشستر سيتي باللقب الأوروبي ليحل في التشكيلة المثالية على حساب نجمه الجزائري رياض محرز، كما لم يتم اختيار المغربي حكيم زياش لكونه لا يلعب أساسياً بقميص تشيلسي رغم تتويجه باللقب.

حراسة المرمى

ميندي، حارس تشيلسي

خط الدفاع

والكر، لاعب مانشستر سيتي، روديجر، لاعب تشيلسي، روبين دياز، لاعب مانشستر سيتي، أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي.

خط الوسط

جاندوجان، لاعب مانشستر سيتي، جورجينيو، لاعب تشيلسي، فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي).

خط الهجوم

محمد صلاح، قائد ليفربول، هالاند، مهاجم، بوروسيا دورتموند، مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.