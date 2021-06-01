شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يبدأ الإعداد لطوكيو بمعسكر المركز الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب السلاح، اليوم الثلاثاء، معسكرا مغلقا لمدة 3 أسابيع بالمركز الأولمبى بالمعادى استعدادا لأولمبياد طوكيو المقبلة. ويضم معسكر منتخب السلاح الثلاث فرق التى تأهلت على صعيد الأسلحة المختلفة، حيث تشارك مصر لأول مرة بدورة أولمبية بأكبر بعثة سلاح فى التاريخ.

مصر تأهلت على صعيد 3 فرق كل فريق يضم 4 لاعبين والفرق هى سلاح الشيش رجال وسيدات وسلاح السيف رجال.

كما تأهل على الصعيد الفردى مباشرة اللاعب محمد السيد فى سيف المبارزة الذى تأهل مباشرة عن طريق حصد ذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر، واللاعبة ندى حافظ فى سلاح السيف عن طريق التصنيف الأفريقى.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرا أوروبيا آخر أسبوع فى يونيو بروسيا يستمر حتى الدورة الأولمبية بمشاركة عناصر الناشئين أصحاب الذهب فى المنافسات الأخيرة .

تغادر بعثتا سلاح الشيش وسلاح السيف إلى روسيا يوم 26 يونيو المقبل للدخول فى معسكرا مغلقا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ويعول اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى على عدد من اللاعبين آمالا كبيرة فى حصد ميدالية بالأولمبياد المقبلة.