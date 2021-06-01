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منتخب 2003 يواجه الاتحاد السكندري وديا اليوم

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القاهرة - سامية سيد -  

يلتقى اليوم منتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، فريق الأمل بنادى الاتحاد السكندري وديا، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين.

 

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية: 

 

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

 

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

 

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

 

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا 

 

يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية بمشاركة 16 منتخبا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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