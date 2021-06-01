شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يواجه الاتحاد السكندري وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يلتقى اليوم منتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، فريق الأمل بنادى الاتحاد السكندري وديا، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين.
وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى
المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا
يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.