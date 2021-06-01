منتخب 2003 يواجه الاتحاد السكندري وديا اليوم

يلتقى اليوم منتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، فريق الأمل بنادى الاتحاد السكندري وديا، ضمن برنامج الإعداد لكأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع