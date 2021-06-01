شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك المصابون .. طبيب الفريق يحدد موعد عودة نجوم الفريق الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن هناك تحسنا في حالة محمود علاء مدافع الفريق بعد تعافيه من مزق العضلة الضامة، موضحا أن اللاعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ٥ أيام.

أضاف اسامة أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك خاض برنامجا تأهيليا مطولا في الفترة الماضية، وسيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب العودة من الراحة.

وعن حازم إمام كشف طبيب الزمالك عن أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة الإسماعيلي ولكنه تواجد مع الفريق في الجونة أملا باللحاق بالمباراة ولكن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة به، وسيخضع اليوم لفحوصات وآشعة من أجل الوقوف على حالته.

أوضح أن حميد أحداد سيخضع للكشف اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك محمد عبد الشافي سيخضع لفحوصات لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد إصابته في عضلة السمانة. واختتم أسامة تصريحاته بأن هناك تفاؤلا كبيرا بعودة كل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، ومشاركتهم بشكل طبيعي في المباريات بعد فترة التوقف.