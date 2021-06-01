شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: كهربا اعتذر للخطيب.. ورئيس الأهلي كافأه بألف دولار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود كهربا، على هامش استعدادات الأهلي للقاء السوبر الأفريقي الذي فاز به المارد الأحمر بهدفين نظيفين، توج على بفضلهما بطل مصر بكأس السوبر الأفريقي.

وكشف سيف زاهر، في برنامجه، كواليس جلسة الخطيب مع كهربا، قائلا: «كهربا قال للخطيب: بعتذر لحضرتك، وعارف إني عامل ضغط كبير على مجلس الإدارة وعلى الفريق، أنا لو ملعبتش 10 سنين في الأهلي هفضل قاعد، أنا هبقى ملتزم».

وأضاف: "الخطيب قال لكهربا: أنا حاسس أنك هتتغير، ورد كهربا: هتشوف كهربا جديد الفترة المقبلة، ولو كسبنا المباراة المقبلة (نهضة بركان)، هتديني ألف دولار، وهو ما فعله محمود الخطيب، ومنح لاعب الفريق هذه المكافأة قبل مباراة نهضة بركان المغربي».