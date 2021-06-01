شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات .. تعرف على موعد عودة الفريق للمران الجماعي استعدادا للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة سلبية لمدة خمسة أيام بعد التعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري. ويحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

وكشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سفر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده. وأكد الرملاوي أن الجزيري سيغادر القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجها إلى تونس بعد استدعائه للانضمام لقائمة منتخب نسور قرطاج. ويستعد منتخب تونس للدخول في معسكر تحضيري استعدادا لخوض مباريات ودية ضد الجزائر والكونغو الديمقراطية ومالي.