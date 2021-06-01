شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي التونسي في أفريقيا.. الموعد الجديد لمباراتي نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال عبد الحفيظ، لموقع ناديه، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

يذكر أن الأهلي نجح في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.