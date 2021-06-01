شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نتيجة أشعة محمد هاني ويحدد موقفه من المشاركة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قال إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.وأضاف عبدالحفيظ إن هاني سيحتاج إلى 3 أسابيع؛ من أجل التعافي من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ لاعب الأهلي في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان والتي أقيمت أمس الأول على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي للمرة الـ7 في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف، وصلاح محسن.

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال عبدالحفيظ، لموقع ناديه، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

يذكر أن الأهلي نجح في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.