شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يكشف مصير الدوري حال استمرار اللجنة الثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، حقيقة رفض نادي الزمالك استكمال مسابقة الدوري الممتاز إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

وقال مجاهد: «لم يحدث أن رفض نادي الزمالك استكمال الدوري، لكن كابتن حسين السيد طلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».

وأضاف مجاهد: «اتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم استمع لجميع الأندية بما فيهما القطبين الأهلي والزمالك، والأهلي قال عندنا استعدادا لاستكمال الدوري في كل ظروفه».

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: «عندنا استراتيجية محددة لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز، مضيفًا:»الدوري سيستكمل ونتمنى ختامه يوم 26/8، كما ستنتهي بطولة كأس مصر بنسبة كبيرة يوم 19/9«.

وأضاف مجاهد: «حال وصول المنتخب الأولمبي في الأولمبياد إلى ربع أو نصف النهائي سينتهي الدوري 16 أو 17 سبتمبر، مؤكدًا أن تاهل المنتخب الأولمبي أيضًا سيجعل الدوري الجديد يبدأ آخر شهر سبتمبر بداية شهر أغسطس، أما في حالة الخروج مبكرًا فالدوري الجديد سيبدأ في أول شهر 9».

وعن تطبيق تقنية الفار في كأس مصر قال مجاهد: «تطبيق الفار في كأس مصر سيكون في مباريات الدور نصف النهائي والنهائي فقط لأن هناك مباريات لعبت في ربع النهائي بدون تطبيق للتقنية».

وواصل مجاهد: «تم ضغط عدد من المباريات للأهلي في شهر أبريل، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك في آخر 10 أيام من شهر مايو، وبيراميدز عنده ضغط مباريات بسبب بطولة الكونفدرالية».

ونوه مجاهد بأن آخر 5 جولات في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة سيكونوا مضغوطين للغاية على الـ18 فريقًا.

وعن سبب عدم إقامة معسكر للمنتخب الوطني قال مجاهد: «منتخبنا الأولمبي مشارك في أولمبياد طوكيو على عكس مثلًا منتخبي الجزائر والمغرب لم يتأهلوا للأولمبياد، إحنا أبطال إفريقيا».

وأردف مجاهد: «كابتن حسام البدري، مدرب المنتخب الأول صعب يطلب من شوقي غريب، مدري المنتخب الأولمبي الحصول على بعض اللاعبين لإقامة معسكر لا فائدة منها خاصة بعد تأجيل التصفيات».

وعن انتخابات اتحاد الكرة قال مجاهد: «لا يمكن تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة، وليس من المنطقي أن يتم إجراء الانتخابات يوم ٣٠/٧ في موعد نهاية اللجنة الثلاثية لأن الأولمبياد ستنتهي قبلها بـ10 أيام تقريبًا، مضيفًا:»المد للجنة الثلاثية وارد، لكن لا أعرف حتى الآن«.

وأتم أحمد مجاهد: «إذا استمرت اللجنة الثلاثية حتى بداية الموسم المقبل فسيكون الدوري الجديد من دورين وليس من دور واحد».