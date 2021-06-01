أغويرو يثق ببقاء ميسي ويمني النفس باللعب معه عقب تعاقده مع برشلونة

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برشلونة: أعرب المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو، المنتهي عقده مع مانشستر سيتي بطل الدولي الإنكليزي لكرة القدم، الإثنين عن ثقته في بقاء قائد منتخب بلاده وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي في صفوف الفريق ممنيا النفس باللعب معه عقب انضمامه إلى صفوفه حتى 2023.

ووقع أغويرو (32 عاما)، أفضل هداف في تاريخ سيتي برصيد 260 هدفا في مختلف المسابقات، عقدا "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)"، بحسب ما أعلن برشلونة في بيان على موقعه الرسمي.

وقال أغويرو خلال تقديمه في المؤتمر الصحافي كلاعب جديد في صفوف النادي الكاتالوني: "نأمل أن نلعب معًا"، موضحا أنه انتقاله إلى صفوف برشلونة ليس تأكيدًا على بقاء ميسي الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وأضاف أغويرو "كنا نتفاوض منذ فترة (للتوقيع مع برشلونة). أما بالنسبة إلى ميسي فإنها قرارات سيتخذها مع النادي".

"نبذل قصارى جهدنا من أجل النادي"

وتابع المهاجم الأرجنتيني الذي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر: "لكن من الواضح أنه من دواعي سروري اللعب معه. إذا كان سيبقى هنا، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك، فسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل النادي، كما فعل ذلك دائمًا".

من جهته، قال رئيس برشلونة جوان لابورتا "نريد تكوين فريق تنافسي وبالطبع نريد أيضًا بقاء ليو. لقد أخبرناه بذلك بالفعل"، مشددًا على أن أغويرو "لاعب استثنائي".

وأبدى أغويرو الذي لم يسلم من الإصابات في الموسم الماضي، طموحات كبيرة للنادي الكتالوني. وقال: "أهم شيء هو أن الركبة مثالية، والآن علي فقط أن أظهر هنا ما فعلته في مانشستر سيتي".

وعاش أغويرو موسما صعبا مع الإصابات عكّره أيضا اصابته بفيروس كورونا. ودّع ملعب الاتحاد في 23 أيار/مايو الماضي مسجلا ثنائية بعد نزوله بديلا مع بطل الدوري خلال مواجهة إيفرتون (5 صفر).

واضاف "بصرف النظر عن الموسم الماضي، أمضيت تسع سنوات جيدة جدا في السيتي. أبعدتني مشكلة في الركبة لبضعة أشهر، لقد تعافيت، وأصبت بـ Covid ... لكن في الأشهر الأربعة الماضية شعرت أنني بحالة جيدة جدا من الناحية البدنية".

ويأتي خبر انتقال ابن العاصمة بوينوس أيرس بعد يومين من اخفاق فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه تشلسي (صفر 1) في البرتغال.

ويعدّ أغويرو أفضل مسجل مع فريق واحد في البريمير ليغ مع 184 هدفا في 275 مباراة مع مانشستر سيتي الذي دافع عن ألوانه عشر سنوات وأحرز معه لقب الدوري الإنكليزي خمس مرات.

وكان انتقاله إلى برشلونة متوقعا، بعدما أعلن مدربه الإسباني بيب غوارديولا الأسبوع الماضي ان المفاوضات كانت في مرحلة متقدمة.

ويعود "كون" أغويرو إلى إسبانيا بعد خمس سنوات في صفوف أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، في خطوة يأمل منها برشلونة اقناع صديقه ومواطنه ليونيل ميسي بالبقاء موسما إضافيا.

ولم يمدّد أفضل لاعب في العالم ست مرات عقده الذي ينتهي الصيف المقبل مع برشلونة.

وقال رئيس النادي جوان لابورتا الجمعة إنه "متفائل باعتدال" حول مستقبل القائد الدولي الأرجنتيني "المفاوضات تسير بشكل جيد لكنها لم تنته بعد".

وتابع "يمكننا تقديم عرض (لميسي) في حدود إمكانياتنا. إنه يستحق المزيد ويمكنه الحصول على صفقة أفضل في مكان آخر، لكنني متأكد من أنه يُقدِّرُ الجهود التي نبذلها. أعتقد أنه يريد البقاء. إنها ليست مسألة مال بالنسبة إلى ليو، إنها مسألة نصر. وهذا ما نعمل عليه".

واخفق برشلونة الموسم الماضي، بحلوله ثالثا في الدوري المحلي وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.