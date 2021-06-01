شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: ساسي حصل على جزء من مستحقاته والزمالك الأقرب للتتويج بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه، عضو اللجنة الجديدة التي تدير نادي الزمالك، أن اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم، وعلى رأسهم فرجاني ساسي، قبل سفره إلى تونس.

وقال حسام المندوه، خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "اللي عايزنا إحنا عايزينه، الزمالك مشارك بقوة في نجوميته ويجب أن يترجم هذا لحب حقيقي ونقرب لبعض المسافات، هو استلم جزء كبير من مستحقاته ولازم يحط في اعتباره حب جمهور الزمالك الكبير له، والمفاوضات هتوضح لو كان بيحب الزمالك فعلا ولا أونطة".

وأضاف حسام المندوه: "مفيش حد في الزمالك مش هياخد جزء كبير من مستحقاته خلال هذا الشهر، وهناك شريحة كبيرة داخل النادي هتاخد كل مستحقاته في وقت قريب جدا".

وتابع: "الزمالك الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، والروح والإصرار على الفوز الذى ظهر على اللاعبين يمنحنا الثقة في الفوز بالدوري والكأس هذا الموسم، ونطالب بمبدأ تكافؤ الفرص مع كل الأندية؛ لأن كثرة التأجيلات تمنح بعض الفرق أفضلية عندما يواجه الفرق في أوقات بعيدة عن المنافسة مثلا على الهبوط، ونطالب بلعب كل الأندية المؤجلات أولا قبل استكمال الدوري".