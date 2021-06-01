شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: رعونة لاعبي المصري سبب الخروج من بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، أن رعونة وتهاون لاعبي المصري البورسعيدي أمام أسوان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، كانت سببا رئيسيا لخروج الفريق بشكل مفاجئ من البطولة.

وقال أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو المصري وصلوا إلى مرمى أسوان في أكثر من مناسبة، ولكن لم يحسنوا استغلال الفرص المتاحة، كما أن مباريات الكأس بشكل خاص ليس لها أمان، ولا بد من استغلال كل فرصة على أكمل وجه".

وأضاف: "لا بد من استمرار الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، فالفريق يسير بشكل رائع هذا الموسم، ويتواجد بالمركز الثالث في مسابقة الدوري العام، ويقترب شيئا فشيئا من المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، لذلك أطالب مجلس إدارة النادي باستمرار الجهاز الفني وعدم هدم استقرار الفريق".

من ناحيته أبدى طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، استياءه الشديد عقب الهزيمة أمام أسوان بنتيجة 4 – 5 بركلات الترجيح أمام أسوان، والخروج من كأس مصر من دور الثمانية، وقال: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قرر إيقاف مستحقات اللاعبين، بالإضافة إلى خصم مائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق عقب الخسارة غير المتوقعة أمام أسوان بمسابقة كأس مصر".

وأضاف: مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة منذ مباراة الزمالك، ثم التعادل المخيب للآمال مع وادي دجلة بهدفين لمثليهما، ثم الخروج من كأس مصر أمام أسوان.