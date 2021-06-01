شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: من الصعب استكمال الدوري في التوقفات الدولية وطلبنا ضم عمار حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة كان مثمرا جدا، ومن الصعب استكمال الدوري في التوقفات الدولية بالنسبة لنا.

وقال محمد مصيلحي، في مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد تواجد كممثل للنادي في اجتماع الأندية الذى أقيم في اتحاد الكرة وكان مثمرا للغاية".

وأضاف رئيس الاتحاد: "أتوجه بالشكر والتحية لأحمد مجاهد ولجنته في إدارة اتحاد الكرة لما يقدموه من دور رائع فيما يخص المسابقات واللجان المختلفة، والاجتماع كان لتنظيم مسابقة الدوري الحالية بسبب توابع الموسم الماضى".

وتابع: "من الصعب استكمال الدوري في التوقفات الدولية وتحديدا نادي الاتحاد في توقيت الأولمبياد، وتوقعاتى نهاية الدوري الممتاز في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر المقبل".

واستطرد: "لم يتطرق الاجتماع مع أندية الدوري إلى شكل الدوري النسخة القادمة، وحزين جدا لخروجنا من كأس مصر وحالي حال الجهاز الفني واللاعبين".

واختتم: "تواصلنا مع الأهلي بشأن ضم عمار حمدى بشكل نهائي ولكن الأهلي طلب عودة عمار الموسم المقبل وتمسك بعودته، وسيكون هناك تعاون بيننا وبين الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".