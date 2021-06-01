شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: باسم مرسي مهاجم مميز ومروان حمدي يتعرض للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، بأداء باسم مرسي، مهاجم الفريق، بعد تألقه منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، قادما من صفوف الإنتاج الحربي، وقيادته الفريق في حسم أكثر من مباراة مهمة كان آخرها مباراة غزل المحلة الماضية، والتي فاز بها الفريق الفيومي بهدف نظيف.

وقال سليم، في تصريحات تليفزيونية: "باسم مرسي مهاجم على أعلى مستوى، واستعاد قدراته التهديفية المعهودة منذ انضمامه إلى المقاصة، كما أنه لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك لاستعادة اللاعب حتى الآن".

وأضاف: الزمالك حصل على خدمات مروان حمدي وهو في أفضل حال، وكان نجم مصر للمقاصة الأول وهداف الفريق، لكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يعتمد عليه بصفة أساسية، ولم يستفد من قدراته حتى الآن، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة، وأنتظر منه مردودا جيدا؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب".