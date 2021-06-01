شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: اجتماع اتحاد الكرة كان مثمرا.. ومؤجلاتنا قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، والذى عُقد بمقر الاتحاد ظهر الإثنين.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: «الاجتماع كان مثمرا للغاية، وكان في غاية الأهمية، وتم طرح الآراء والأفكار من جانب كافة الأندية، وتحدثنا أن الدوري سينتهي في نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر، وهناك خطة لجدول المباريات سيتم وضعها من أجل استكمال المسابقة بشكل منتظم لإنهاء منافسات النسخة الجارية".

وعلق عبد الحفيظ على رفض الأندية خوض مبارياتها قبل لعب الأهلي مبارياته المؤجلة، قائلا: "القرار في اتحاد الكرة وليس في الأهلي، لسنا طرفا في الأزمة".

وأبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا؛ من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الصالح العام.

فيما أبدى حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.

وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري، فى ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى الدورة الأولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية، وأنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.