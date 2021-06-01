شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: اتحاد الكرة لم يناقش إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لم تتم مناقشة إلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية أمس، موضحا أن بطولة الدوري سيتم استكمالها ولا نية لإلغائها من الأساس.

وأشار عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، إلى أن اتحاد الكرة لم يستعرض الأمر من الأساس في الاجتماع.

وشدد حسين السيد على أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حق أصيل لكل الأندية في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن جميع الأندية اتفقت على هذا الأمر في الاجتماع.