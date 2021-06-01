شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: اتحاد الكرة لم يناقش إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لم تتم مناقشة إلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية أمس، موضحا أن بطولة الدوري سيتم استكمالها ولا نية لإلغائها من الأساس.
وأشار عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، الإثنين، إلى أن اتحاد الكرة لم يستعرض الأمر من الأساس في الاجتماع.
وشدد حسين السيد على أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حق أصيل لكل الأندية في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن جميع الأندية اتفقت على هذا الأمر في الاجتماع.
وقرر مسؤولو اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، انتهاء الدوري يوم 17 سبتمبر المقبل، فى حالة وصول المنتخب الأولمبي للمراحل النهائية في أولمبياد طوكيو.
واتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع الأندية، على أن ينتهي الدوري 28 أغسطس المقبل، لكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للنهائيات سينتهي 17 سبتمبر المقبل.
وشهد اجتماع اتحاد الكرة أمس مع ممثلي أندية القسم الأول حضور الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.
وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري، فى ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى الدورة الأولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية، وأنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.