شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور راحة لمدة أسبوعين قبل بدء العلاج الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي لنادى الاتحاد السكندري حسام عاشور لاعب وسط الفريق راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل البدء فى العلاج الطبيعي، عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

واطمأن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على حسام عاشور لاعب وسط الفريق عقب نجاح جراحة الرباط الصليبى التي أجراها مؤخرا، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً لصفوف زعيم الثغر، وخرج حسام عاشور، من غرفة العمليات أمس بعد نجاح جراحة الرباط الصليبى التي أجريت له، الأحد، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وحرص النادى السكندري على دعم عاشور، وكتب على صفحته الرسمية على فيس بوك، "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للكابتن حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذى يُجرى جراحة عقب الأصابة بقطع بالرباط الصليبي الامامى للركبه اليمنى".

وأجرى محمد مصيلحى، رئيس النادى السكندرى، اتصالا باللاعب للرفع من حالته المعنوية، وطالب الجهاز الطبى بتوفير كل الرعاية له، كما أجرى الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اتصالا هاتفيا باللاعب للاطمئنان عليه.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.

وتمنت جماهير الاتحاد الشفاء للاعب والعودة السريعة للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور، وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أصيب خلال مباراة المصري البورسعيدى.