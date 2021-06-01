شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن يتم إلغاء الدوري هذا الموسم وترحيل مباريات الكأس لأول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة تم فيه بحث المرحلة المقبلة خاصة في ظل التوقفات الدولية.

وقال أحمد مجاهد، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كان يجب عقد اجتماع مع الأندية لبحث المرحلة المقبلة، خاصة في وجود التوقفات الدولية، ونعلم جيدا أنه موسم استثنائي، خصوصا أن بداية المسابقة كانت في ديسمبر".

وأضاف مجاهد: "نحاول بشكل مكثف إنهاء هذا الموسم الاستثنائى بشكل طبيعي رغم كل الظروف، والأزمة الأساسية التي تواجهنا حالية متمثلة في مؤجلات الأهلى وبيراميدز؛ لأن الأهلى لديه 6 مؤجلات وبيراميدز لديه 4 مؤجلات، وهى الأزمة الأكبر بالنسبة لنا حاليا".

وتابع: "الأسابيع الخمسة الأخيرة من الدوري لن تلعب إلا وكل الأندية لديها نفس عدد المباريات، وفي حال خروج المنتخب الأولمبي من الدور الأول من الأولمبياد سينتهى الموسم في نهاية شهر أغسطس".

واستطرد: "مسابقة كأس مصر ستتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر حال انتهاء الدوري في نهاية شهر أغسطس".

وأردف رئيس اللجنة الثلاثية: "الزمالك لم يخبرنا بشكل رسمي بعدم استكمال الدوري إلا بعد لعب الأهلى مؤجلاته، لأنه لا يصح، بل طالب تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ولعب الأهلى مؤجلات قبل مباريات الزمالك المقبلة".

وتابع أحمد مجاهد: "لن يتم إلغاء الدوري هذا الموسم تحت أي شكل من الأشكال، خاصة أنه موسم احتفال اتحاد الكرة بمئويته، وتم التنسيق مع المنتخب الأولمبي ومنتخب مصر الأول بشأن التوقفات الدولية وارتباطها بمباريات الدوري".