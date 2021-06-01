شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد ذكريات هدف حسام حسن في بوركينا فاسو قبل نهائى أمم افريقيا 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ذكريات هدف حسام حسن، الذى سجله لمنتخب مصر قبل نهائى كأس الامم الافريقية عام 1998 في شباك بوركينا فاسو والذى فاز فيه بهذا اللقب منتخب الفراعنة، ونشر الحساب الرسمي للكاف على "تويتر"، فيديو للهدف، وعلق قائلا: "أسيست بكعب القدم من حازم إمام وإنهاء مثالي من حسام حسن.. بهذه الطريقة الرائعة سجل منتخب مصر هدف تأكيد التأهل لنهائى كأس الأمم الأفريقية عام 1998 في شباك بوركينا فاسو".

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية، سطر العديد من النجوم أسماءهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ مع منتخب الفراعنة، وشهدت المباريات المختلفة على تألقهم، ليصنعوا المجد مع المنتخب الوطنى، ويسعدوا الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى المناسبات المختلفة، سواء أفريقية أو عالمية، ويعتبر حسام حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر هو أبرز تلك الأسماء التى سطعت فى التاريخ الكروى المصرى.

ويتربع العميد حسام حسن لاعب الأهلى والزمالك السابق والمدير الفنى للنادى المصرى حاليًا على عرش قائمة هدافى المنتخب الوطنى برصيد 78 هدف متفوقًا على الجميع.

بدأ العميد اللعب مع منتخب مصر عام 1985، وكان له الدور البارز فى فوز المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو، واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010).