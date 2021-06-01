شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: هدف المصري من تسلل واضح.. وسعيد بالتأهل للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر، وذلك عقب تغلبه على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على استاد الإسكندرية.

وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري أحد أضلاع المربع الذهبي للدوري العام، ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدفين، كما أن الهدف الأول للمصري الذي سجله لاعبنا أحمد الصغيري في مرماه من تسلل واضح ولا أعلم كيف تم احتسابه".

واختتم عبد العال: "تغلبنا على الإرهاق خلال هذه المباراة، وذلك عقب عودتنا من الإسكندرية عقب مباراة الاتحاد السكندري الماضية، ثم السفر مرة أخرى ومواجهة المصري الذي يخوض جميع مبارياته على استاد الإسكندرية، وهذه أحد العوامل التي يستفيد منها الفريق البورسعيدي بشكل كبير، كما أننا سنخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حتى نستعد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام".