شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: هدف المصري من تسلل واضح.. وسعيد بالتأهل للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أبدى علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر، وذلك عقب تغلبه على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على استاد الإسكندرية.
وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري أحد أضلاع المربع الذهبي للدوري العام، ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدفين، كما أن الهدف الأول للمصري الذي سجله لاعبنا أحمد الصغيري في مرماه من تسلل واضح ولا أعلم كيف تم احتسابه".
واختتم عبد العال: "تغلبنا على الإرهاق خلال هذه المباراة، وذلك عقب عودتنا من الإسكندرية عقب مباراة الاتحاد السكندري الماضية، ثم السفر مرة أخرى ومواجهة المصري الذي يخوض جميع مبارياته على استاد الإسكندرية، وهذه أحد العوامل التي يستفيد منها الفريق البورسعيدي بشكل كبير، كما أننا سنخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حتى نستعد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام".
وتأهل فريق أسوان لنصف النهائي لكأس مصر بعد فوزه على المصرى 5 / 4 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.
تقدم المصرى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد الصغيرى مدافع الفريق الجنوبى في نفسه في الدقيقة 18، وأضاف إسلام صلاح مدافع المصرى الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 49، وفى الشوط الثانى أحرز أسوان هدفين متتالين عن طريق أشرف محمود وعمرو رضا في اللحظات الأخيرة من المباراة لتذهب المباراة للوقت الإضافى لمدة 15 دقيقة على شوطين وتنتهى بالتعادل أيضا.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي تبتسم لأبناء زهرة الجنوب بعدما نجحوا في تسجيل الخمس ضربات بنجاح، بينما أخفق النيجيري أوستن أموتو مهاجم المصرى، في إحراز ركلة الجزاء الرابعة وأطاح بها خارج المرمى تماما، ليفوز الفريق الأسوانى وينتظر الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية.