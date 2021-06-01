شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بموعد مباراتي الترجي في نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال عبد الحفيظ، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الاأفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

يذكر أن الأهلي نجح في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.