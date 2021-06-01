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منتخب مصر للشباب يواجه النيجر 20 يونيو فى افتتاح كأس العرب

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القاهرة - سامية سيد -  

 تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين، بين منتخبي مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، والنيجر يوم 20 يونيو.

 

وأسفرت القرعة عن المجموعات الاآتية: 

 

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

 

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

 

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

 

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا 

 

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية بمشاركة 16 منتخبا.
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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