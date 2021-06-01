منتخب مصر للشباب يواجه النيجر 20 يونيو فى افتتاح كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه النيجر 20 يونيو فى افتتاح كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين، بين منتخبي مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، والنيجر يوم 20 يونيو.
وأسفرت القرعة عن المجموعات الاآتية:
المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى
المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا
يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.