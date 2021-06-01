شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يواجه النيجر 20 يونيو فى افتتاح كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين، بين منتخبي مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، والنيجر يوم 20 يونيو.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الاآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا