شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر تغريم الزمالك 30 ألف يورو بسبب حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبول طلبات نادي الدفاع الحسني الجديدى المغربي، فى شكواه ضد الزمالك، والخاصة بنسبة النادي المغربي فى صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد، لاعب الفريق الأبيض الحالي، لصفوف الرجاء المغربي في الموسم الماضي دون أن يحصل الدفاع الحسني على نسبته المستحقة من تلك الإعارة.

ويعاني حميد أحداد من التواء في الكاحل تعرض له في مباراة انبي بمسابقة الدورى والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب عن مواجهات فريقه أمام طلائع الجيش والمصرى والجونة بالدورى، والإسماعيلى بكأس مصر.

وجاء قرار لجنة فض المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 30 ألف يورو كمكافأة مستحقة للنادي المغربي، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويا من تاريخ 19 أغسطس 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك لعدم حصول النادي المغربي على نسبتهم في صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد.

وحددت لجنة فض المنازعات مهلة الدفع 45 يوما، وفي حالة تأخر الزمالك في السداد سيوقع عليه عقوبات قد تصل لإيقاف القيد في الموسم الجديد، مع التصعيد.

وفي سياق متصل، تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المغربي لكرة القدم باستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدا للانضمام إلى معسكر منتخب المغرب فى الفترة من 3 يونيو المقبل إلى 11 من الشهر نفسه.

ويغيب أحداد عن معسكر الزمالك الحالي استعدادا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام.