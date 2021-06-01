شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية يوم الإثنين 31 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية يوم الإثنين 31 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الزمالك يعلن رسميًا عدم خوض مباريات الدورى قبل انتهاء الأهلى من مؤجلاته، 12 مباراة تفصل حسين الشحات عن المئوية الأولى مع الأهلى.

الزمالك يعلن رسميًا عدم خوض مباريات الدورى قبل انتهاء الأهلى من مؤجلاته

أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك تمسك اللجنة الحالية، برئاسة حسين لبيب، بعدم خوض فريق الكرة الأول مبارياته فى الدورى حتى ينتهى الأهلى من خوض جميع مؤجلاته بالمسابقة.

إعادة تشكيل جهاز منتخب الصالات.. هشام صالح مديرا فنيا وتامر إسماعيل مديرا وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة الصالات عن الفترة السابقة، وقرر إعادة تشكيل الجهاز الفني. وتم تشكيل الجهاز الفنى الجديد لمنتخب الصالات يضم الإداري للفريق كلا من: تامر إسماعيل مديرا للمنتخب، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربًا وعمرو سلمان إداريًا. تأهل فريق أسوان لنصف النهائي لكأس مصر بعد فوزه على المصرى 5 / 4 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

الزمالك يستقر على تعديل عقد إمام عاشور

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروى الأول، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية لا تتناسب مع إمكانياته وعطائه مع الفريق. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتأجيل مباراة إنبي فى كأس مصر تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي فى دور الـ«16» لبطولة كأس مصر، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام فى موعد يتم تحديده لاحقًا.

عودة جميع لجان الجبلاية للعمل بعد قرار الحل عدا الانضباط

قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عودة جميع اللجان للعمل فى الجبلاية بعد قرار الحل الذى تم الإعلان عنه مؤخرا. وشهدت الأيام الماضية عودة جميع اللجان للعمل بما فيها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بينما ترفض الجبلاية عودة لجنة الانضباط أو إعادة تشكيلها حيث تم اسناد صلاحياتها للجنة المسابقات.

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض رسمية خلال الأيام المقبلة من عدة أندية محلية وخارجية لضم الكونغولي والتر بواليا، الذى بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت .

12 مباراة تفصل حسين الشحات عن المئوية الأولى مع الأهلى

بات حسين الشحات، نجم الأهلى، على بعد 12 مباراة من تسجيل المئوية الأولى مع المارد الأحمر، فقد لعب 88 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 5980 دقيقة، نجح خلالها فى تسجيل 19 هدفاً وصنع 16، وتوج الشحات مع الأهلى ببطولتين للدوري ولقب لكأس مصر وسوبر أفريقى ومثله للسوبر المحلى بجانب دوري الأبطال الأفريقى وبرونزية كأس العالم للأندية.