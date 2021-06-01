الفيفا يهدد الزمالك بمنع القيد 3 فترات بسبب أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فرضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة قدرها 30 ألف يورو على الزمالك بناء على شكوى مقدمة من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي ضد النادي الأبيض بشأن إعارة المغربي حميد أحداد لنادي الرجاء.

وأعار الزمالك في يوليو 2019 حميد أحداد إلي نادي الرجاء لمدة موسم مقابل 250 ألف دولار ولم يحصل الدفاع الجديدي على نسبة الـ 20% من قيمة إعارته المدرجة في عقده مع النادي الأبيض في صفقة بيعه.

وألزمت لجنة فض المنازعات نادي المالك بسداد فائدة سنوية قيمتها 5% من المبلغ المستحق تبدأ من تاريخ الـ 19 من أغسطس 2019 حتى تاريخ سداد للغرامة.

وأمهل الفيفا الزمالك 45 يوماً لتسديد الغرامة وإلا التعرض لعقوبة المنع من تسجيل أي لاعبين جدد لمدة 3 فترات قيد متتالية .

وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من الدفاع الجديدي مطلع موسم 2018/2019 لمدة 4 سنوات مقابل مليونًا و400 ألف دولار.