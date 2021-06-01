نشرة الإثنين.. أجويرو لاعبا لبرشلونة.. وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 31 مايو 2021.
خاص.. تغيير موعد مباراتي الأهلي والترجي
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