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نشرة الإثنين.. أجويرو لاعبا لبرشلونة.. وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين 31 مايو 2021.

خاص.. تغيير موعد مباراتي الأهلي والترجي

الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده

أسوان يُقصي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

وكيل بدر بانون يعلن انضمامه لمنتخب المغرب للمحليين

طبيب الزمالك يكشف موقف الخماسي المصاب

بالفيديو.. النني يُنافس على جائزة هدف الموسم في أرسنال

رسميا.. أجويرو لاعبا لبرشلونة لمدة عامين

"كوبا أمريكا" 2021 في البرازيل رسمياً

بيان ناري من وكيلة موسيماني رداً على صنداونز

"لقاح والرابطة".. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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