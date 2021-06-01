المصري يعاقب لاعبيه بعد الإقصاء من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي توقيع عقوبات على لاعبي الفريق بعد الإقصاء من بطولة كأس مصر على يد أسوان، بجانب عقد جلسة مع الجهاز الفني لمناقشة أسباب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وودع المصري مسابقة كأس مصر بالخسارة أمام فريق أسوان بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بإستاد الإسكندرية بالتعادل (2-2) في ربع النهائي.

ووفقا لبيان رسمي من المصري، فإن مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق إلى أجلٍ غير مسمى، مع خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

كما دعت الإدارة الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر لاجتماع عاجل لمناقشته في أسباب الخسارة أمام أسوان والخروج من دور الثمانية، وكذلك تراجع النتائج ببطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة بالهزيمة أمام الزمالك والتعادل أمام وادي دجلة.