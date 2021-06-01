رسميا.. تغيير موعد مباراتي الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تغيير موعد مباراتي الفريق ضد الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2020/2021.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم تغيير موعد مواجهتي الترجي لتصبحا 19 و26 يونيو بدلًا من 18 و25 من الشهر نفسه".

وبالتالي ستقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي على ملعب "رادس" في تونس يوم السبت 19 يونيو بدلا من 18 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الإياب في مصر يوم السبت 26 يونيو بدلا من 25 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على صنداونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.