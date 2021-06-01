الامارات | مفاجآت.. دي بروين وكانتي خارج التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت.. دي بروين وكانتي خارج التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا «موسم 2020-2021»، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عبر حسابه الرسمي، أمس، مفاجآت كبيرة يتقدمها غياب نجمي تشيلسي ومانشستر سيتي، الفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي دي بروين على التوالي، فيما سجلت مفارقة تاريخية بخلوها من اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الحائز ست كرات ذهبية، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي (خمس كرات ذهبية).

وسيطر نجوم تشيلسي المتوج بطلاً لدوري الأبطال على مراكز التشكيلة الأفضل في أوروبا بأربعة لاعبين يتقدمهم الحارس السنغالي الشاب إدوارد ميندي، وقائد الفريق الإسباني أزبيليكويتا كظهير أيمن، والألماني أنطونيو روديغر في قلب الدفاع، والإيطالي جورجينيو لاعب ارتكاز، فيما حصل مانشستر سيتي «الوصيف» على ثلاثة مقاعد حجزها بجدارة الجناح الإنجليزي فيل فودين ولاعب الوسط الألماني غاندوغان، والمدافع كايل والكر.

وتجسدت الصدمة الكبرى في غياب دي بروين عن التشكيلة، على الرغم من دوره القيادي والمؤثر الذي أوصل به مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي المتوج أخيراً بطلاً للدوري الإنجليزي، كما غاب اسم كانتي عن التشكيلة بشكل مثير للدهشة في وقت كان أفضل لاعب في تشيلسي وصاحب الفضل الأول في تتويج «البلوز» لدوره التكتيكي العالي وقيادته الفريق لإنجاز كبير.

وكان دي بروين وكانتي مرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الحالي لاعتبارات فنية وتكتيكية وقيادية وسلوكية، لكنهما غابا عن التشكيلة المثالية.

عربياً، فرض النجم المصري محمد صلاح نفسه بقوة في التشكيلة بعد تسجيله ستة أهداف بالبطولة وتقديمه موسماً مميزاً، ويبدو أنه استفاد من عدم تتويج مانشستر سيتي باللقب الأوروبي ليحجز مقعداً على حساب الجزائري رياض محرز، على الرغم من أن الأخير ظهر بمستوى عالٍ وتحديداً في الدور نصف النهائي عندما سجل في مرمى باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً، كما غاب عن التشكيلة منطقياً المغربي حكيم زياش لكونه لا يلعب أساسياً بقميص تشيلسي في وقت توّج فريقه بلقب الأبطال. يُذكر أن النرويجي إرلينغ هالاند عملاق بروسيا دورتموند فاز بجائزة هداف البطولة برصيد 10 أهداف، يليه الفرنسي الصاعد كيليان مبابي بسرعة الصاروخ بثمانية أهداف.

مفارقات في التشكيلة

- الأسطورتين ميسي ورونالدو خارج الحسابات تماماً.

- صدمة كبرى بغياب اسمي دي بروين وكانتي.

- رياض محرز قاد سيتي بشكل مباشر للنهائي لكنه خارج التشكيلة.

- اختيار محمد صلاح رغم خروج ليفربول من الدور ربع النهائي.

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