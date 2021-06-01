الامارات | 5 أندية تحصل على الترخيص من اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تحصل على الترخيص من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراخيص الابتدائية باتحاد كرة القدم، منح الترخيص لكل من أندية الإمارات والبطائح والعروبة ودبا ودبا الحصن.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة عمر الحاي المهيري، ونائب رئيس اللجنة خالد علي اليحيائي، وبمشاركة أعضاء اللجنة يوسف عزير ومحمد عبدالرحمن وأحمد المهيري وبركان خليفة، وممثل رابطة المحترفين عبدالله مبارك، ورئيس قسم المسابقات محمد النقبي، ومسؤول تراخيص الأندية بالاتحاد شيرين رسلان.

وقال بيان صحافي: «اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على جميع ملفات تراخيص أندية الدرجة الأولى والتي تم تقديمها من قبل الأندية، وذلك للتقدم بطلب الترخيص المحلي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022، والتي تم تقديمها في البرنامج الإلكتروني CLAS الموحد والمعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي، وبعد اطلاع اللجنة على جميع الملفات والتوصيات التي تم عرضها من قبل مسؤول تراخيص الأندية في الاتحاد».

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