الامارات | «فيفا» يختار 5 حكام إماراتيين لتصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يختار 5 حكام إماراتيين لتصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات بكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اختار خمسة حكام إماراتيين لإدارة مباريات في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وغادر أمس إلى العاصمة السعودية الرياض طاقم التحكيم النخبة الدولي، بقيادة محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد أحمد يوسف (مساعداً أول)، وحسن المهري (مساعداً ثانياً)، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السعودية، واليمن، وفلسطين، وسنغافورة، وأوزبكستان.

كما يستعد حكما النخبة الدوليان عمر آل علي (حكم ساحة)، وسبت عبيد (مساعداً أول) للسفر، بعد غد، إلى اليابان للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات اليابان، وطاجيكستان، وقيرغستان، وميانمار، ومنغوليا.

من جهة أخرى، سيشارك صالح المرزوقي، مسؤول حكام المراحل السنية باتحاد الكرة في البحرين، بصفته مقيم حكام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البحرين، والعراق، وإيران، وهونغ كونغ، وكمبوديا.

وبطلب رسمي من الاتحاد الياباني لكرة القدم، رشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي أحمد عيسى درويش، والحكم المساعد النخبة الدولي مسعود حسن، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة اليابان الودية الدولية التي يُنظمها في الفترة من الثالث إلى 11 يونيو، وتضم منتخبات اليابان، وجاميكا، وصربيا.

يذكر أن خالد الدوخي المدير الفني للحكام باتحاد الكرة شارك أخيراً، ضمن مُقيمي الحكام الذين أداروا مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في التصفيات التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي في الأردن من 17 إلى 27 مايو الماضي.

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