الامارات | أحمد الظنحاني يعود إلى الأضواء من بوابة العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الظنحاني يعود إلى الأضواء من بوابة العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب دبا الفجيرة السابق أحمد الظنحاني عن تعاقده مع نادي العروبة لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد يمتد لموسم واحد، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بانضمامي للعروبة والعودة للعب في المحترفين بعد موسمين في الدرجة الأولى، وأتقدم بالشكر لادارة العروبة للثقة بي، ولنادي دبا الفجيرة الذي خضت معه مواسم رائعة أتطلع لتكرارها الموسم المقبل»، مؤكداً أنه فضل العروبة على عروض أخرى في المحترفين كانت مقدمة له.

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