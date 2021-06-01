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الامارات | «كونميبول» يستبعد الأرجنتين من استضافة «كوبا أميركا»

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ريو دي جانيرو ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) استبعاد الأرجنتين من استضافة منافسات كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، وذلك قبل أسبوعين من انطلاقة البطولة التي كانت مقررة في بوينس آيرس.

وذكر «كونميبول»: «في ظل الظروف الحالية، يعلن (كونميبول) أنه قرر استبعاد الأرجنتين من استضافة (كوبا أميركا)، ويحلل العروض المقدمة من دول أخرى أظهرت رغبة في استضافة البطولة».

وأوضح «كونميبول» أنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل قريباً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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