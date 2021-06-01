الامارات | كروس ينضم إلى معسكر المنتخب الألماني ويخضع لتدريبات خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن كروس ينضم إلى معسكر المنتخب الألماني ويخضع لتدريبات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توني كروس إلى معسكر المنتخب الألماني، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، لكنه سيخضع لتدريبات خاصة منفردة بعد إصابته أخيراً، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وانضم كروس إلى المعسكر في وقت متأخر من أمس، بعد أن خضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وقدم شهادة تفيد بسلبية نتائج فحص فيروس كورونا الخاص به.

وسيخضع كروس (31 عاماً) لمجموعة من الفحوص الطبية ويأمل المدير الفني يواخيم لوف أن يتمكن اللاعب من استعادة لياقته عبر التدريبات المنفردة، وذلك قبل أن يستهل المنتخب مشواره في يورو 2020 بلقاء نظيره الفرنسي في 15 يونيو المقبل.

ولم يكتمل وصول اللاعبين الـ26 في قائمة المنتخب الألماني، حيث ينتظر وصول أنتونيو روديغر وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز لاعبي تشيلسي وإيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي، بعد المشاركة في نهائي أبطال أوروبا بين الفريقين، والذي انتهى بفوز تشيلسي 1/‏‏صفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news