شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المستحقات وتغريم كل لاعب بالمصري 100 ألف جنيه بعد توديع كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب، بعد الخروج من بطولة كأس مصر بالخسارة أمام فريق أسوان بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية.

كما دعا مجلس إدارة المصرى الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، لاجتماع عاجل؛ وذلك لمناقشته في أسباب الخسارة أمام أسوان والخروج من دور الثمانية، وكذلك تراجع النتائج ببطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة، بالهزيمة أمام الزمالك والتعادل أمام وادي دجلة.

وتأهل فريق أسوان لنصف النهائي لكأس مصر، بعد فوزه على المصري 5 / 4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

تقدم المصرى بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد الصغيرى، مدافع الفريق الجنوبى في نفسه في الدقيقة 18، وأضاف إسلام صلاح مدافع المصرى الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 49، وفى الشوط الثانى أحرز أسوان هدفين متتاليين عن طريق أشرف محمود وعمرو رضا في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتذهب المباراة للوقت الإضافى لمدة 15 دقيقة على شوطين وتنتهى بالتعادل أيضا.

احتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي تبتسم لأبناء زهرة الجنوب، بعدما نجحوا في تسجيل الخمس ضربات بنجاح، بينما أخفق النيجيري أوستن أموتو، مهاجم المصري، في إحراز ركلة الجزاء الرابعة، وأطاح بها خارج المرمى تماما ليفوز الفريق الأسواني، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية.