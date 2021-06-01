شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد توقيع البنوك يعطل تنفيذ البطولات المحلية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود محجوب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، مطالبة وزارة الشباب والرياضة بضرورة اعتماد توقيع البنوك، من أجل تسيير أمور الاتحاد، وتنفيذ البطولات المحلية التى تم تأجيلها أكثر من مرة لهذا السبب.

وكشف محجوب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن العديد من الأمور المالية فى الاتحاد متوقفة أمامه، فى ظل عدم اعتماد توقيع البنوك.

وقال محجوب إنه يتابع هذا الملف المهم فى الساعات المقبلة مع الوزارة، بعد عودته إلى القاهرة مؤخرا عقب حضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للعبة.

وفاز محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد والتي جرت بالعاصمة الكينية “نيروبي”، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها "محجوب" في حصد مقعد نائب الرئيس، بعد فوزه بالانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2017 بالجزائر.

ويرأس محمود محجوب اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد رفع الأثقال، عقب إيقاف الاتحاد خلال الفترة الماضية من قِبَل الاتحاد الدولي للعبة؛ بسبب بعض الخروقات الخاصة بتعاطي المنشطات.