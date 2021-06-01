شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد بروفة افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز بصالة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بروڤة افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وجاءت البروفة فى حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، وعبد الأول محمد معاون الوزير.

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال تفقده ومتابعته لبروڤة الافتتاح على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بنظام الفقاعة الطبية، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة كافة الوفود المشاركة بالبطولة.



افتتاح بطولة الجمباز

ويشارك ببطولة كأس العالم للجمباز الفنى رجال وآنسات أكثر من 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى فى قارة أفريقيا، وكان وزير الشباب والرياضة قد أعلن صباح اليوم فى مؤتمر صحفى كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة كأس العالم للجمباز الفنى سيكون على أعلى مستوى فى كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها مصر فى استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا فريداً لاستضافة البطولات الرياضية العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية، فى ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا والتى يمر بها العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدفعة القوية والرؤية الكبيرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للرياضة فى مختلف جوانبها من أهم مرتكزات نجاح الرياضة المصرية وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلى الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، ورصد لحظى لسير المنافسات دون أية عوائق، من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع ممثلى وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.