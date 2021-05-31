شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلي أكثر الأندية تأثراً بضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الأهلي هو أكثر فريق عانى من ضغط المباريات خلال لقاءات الموسم الحالي بسبب مشاركته القارية.

وأضاف مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية «الأهلي أكثر الأندية تعرضا لضغط المباريات خاصةً في شهر إبريل، لعب مباراة كل ثلاثة أيام بسبب مشاركاته الإفريقية».

فيما أوضح أن الزمالك تأثر بدرجة أقل من غريمة التقليدي حيث صرح «الزمالك لعب 4 مباريات فقط وسط ضغط، عكس الأهلي الذي خاض عدد مباريات مضغوطة أكثر، بيراميدز أيضا لديه ضغط مباريات بسبب مشاركته في الكونفدرالية».

وأعتبر أحمد مجاهد ضغط المباريات الذي يواجه الأندية شيئاً طبيعياً في ظل المشاركات القارية للأندية المصرية فضلاً عن التوقفات الدولية للمنتخب الأول، مرجحاً نهاية الموسم في أغسطس المقبل.