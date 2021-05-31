شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة عن رفض الزمالك خوض مبارياته: «مفيش حاجة اسمها نادي مش هيلعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم، على بيان الزمالك بشأن مطالبته بتأجيل مبارياته لحين خوض الأهلى باقي مباريات المؤجلة، كما أجاب عن سؤال «الزمالك مظلوم ولا لا؟» .

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور»، :«لم يحدث في اجتماع اتحاد الكرة أن الزمالك لن يستكمل الدوري لحين خوض الأهلي مؤجلاته.. والروح كانت طيبة بين مندوبي الأندية.. وسيد عبدالحفاظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد على تعاون النادي مع اتحاد كرة القدم.. مفيش حاجة اسمها فيه نادي مش هيلعب.. ودا محصلش ولا هيحصل».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة استمع لكل مندوبي الأندية في اجتماع اليوم بكل شفافية، مؤكدًا أن الدوري العام سيستكمل، والدوري الجديد سيبدأ بنهاية أغسطس القادم.

كما أشار إلى أن الفار سيطبق ببطولة كأس مصر خلال الأدوار نصف النهائية والنهائية، مضيفًا: «نختلف عن باقي المنتخبات لأننا أبطال إفريقيا، ولا أعرف ما إذا كان سيتم التجديد للجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليا أم لا».